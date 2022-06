Afrique du Sud: les exportations de charbon vers l'Europe en hausse

Les pays européens ont importé au cours des cinq premiers mois de l'année 2022 40% de charbon en Afrique du Sud de plus que l'année passée, selon des chiffres obtenus par l'agence de presse Reuters. Le terminal charbonnier de Richards Bay a livré plus de 3 000 tonnes de charbon aux européens depuis janvier, soit 15% des exportations sud-africaines globales, contre 4% en 2021.



Les exportations vers la France ont été multipliées par sept environ, selon Reuters. Des pays comme l'Espagne, la Pologne ou l'Allemagne ont commencé à importer du charbon sud-africain, ce qui n'avait pas été le cas l'an passé.



Un nouvel attrait pour le charbon sud-africain, malgré l'engagement de pays européens avec les autorités dans des objectifs de transition énergétique. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont ainsi conclu des accords financiers de plus de huit milliards de dollars pour les cinq prochaines années afin de réduire la dépendance du pays au charbon.



Le charbon reste cependant un secteur économique important pour l'Afrique du Sud, où il représente environ 2 milliards de dollars de revenus annuel. Et ce nouvel embargo contre la Russie représente une opportunité pour l'Afrique du Sud : si, jusqu'à présent, elle restait à la marge de la production mondiale, selon l'Agence internationale de l'énergie, l'Afrique du Sud produit déjà plus de 90% du charbon africain.