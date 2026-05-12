Alerte météo : un épisode de poussière dense attendu au Sénégal du 11 au 14 mai 2026

Selon un bulletin météo de l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), le Sénégal s'apprête à traverser une période de forte pollution atmosphérique. Un important panache de poussière va recouvrir le pays dès ce lundi 11 mai, entraînant une dégradation majeure de la qualité de l'air et de la visibilité jusqu'à jeudi 14 mai.



Le phénomène débute par le nord et l'est du pays. Les localités de Podor, Linguère, Matam et leurs environs sont les premières concernées. Dès mardi, la poussière se généralisera progressivement à l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, à Dakar, la situation est déjà préoccupante : la qualité de l'air y est actuellement mauvaise et devrait passer au stade «très mauvaise» au cours des prochaines 72 heures.



Toujours selon l’Anacim, cette situation peut occasionner «une forte réduction de la visibilité, une dégradation importante de la qualité de l’air et des risques sanitaires élevés pour les personnes sensibles».



Face à cette situation, les services de la météo recommande de «limiter les sorties prolongées, d’éviter les activités sportives intenses à l’extérieur, de porter un masque en cas d’exposition, et de bien s’hydrater et protéger les personnes vulnérables».