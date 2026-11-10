Afrique du Sud : neuf étrangers arrêtés pour leur participation présumée à la guerre russo-ukrainienne

Neuf ressortissants étrangers qui s’apprêtaient à quitter l’Afrique du Sud pour participer à la guerre entre la Russie et l’Ukraine ont été arrêtés, selon les informations d’ApaNews, citant une annonce de la police ce lundi.



Les suspects, âgés de 20 à 26 ans, ont été interpellés à l’aéroport international OR Tambo de Johannesburg et dans un hôtel du quartier de Bruma, à l’issue d’une opération de renseignement menée conjointement par Interpol, l’unité d’enquête spécialisée de la police sud-africaine (Hawks), les services de renseignement criminel et d’autres agences de sécurité locales et internationales.



Le porte-parole des Hawks, Katlego Mogale, a indiqué que ces arrestations faisaient suite à une enquête multidisciplinaire portant sur les projets présumés des suspects de se rendre à l’étranger pour prendre part à un conflit armé.



Les autorités sud-africaines n’ont toutefois pas révélé la nationalité des neuf suspects ni précisé s’ils envisageaient de rejoindre les forces russes ou ukrainiennes.