Migration irrégulière : un présumé convoyeur arrêté à Darou Mousty après avoir abandonné ses victimes en Mauritanie

Les éléments du commissariat de Touba Tawfekh, en service à la gare routière de Darou Mousty, ont interpellé le 8 novembre dernier, aux alentours de midi, le nommé Abda Ba, âgé de 32 ans et se présentant comme un entrepreneur domicilié à Gorom. L'homme était activement recherché par plusieurs candidats à l'émigration clandestine. Son arrestation fait suite à une vigilance accrue des agents lors d'un contrôle routier de routine.



L'économie des faits révèle une escroquerie particulièrement cruelle. Selon Libération, plusieurs victimes, entendues sommairement, ont expliqué avoir remis chacune la somme de 500 000 FCFA à Abda Ba pour rejoindre l'Espagne par voie maritime. Cependant, après avoir convoyé le groupe jusqu'en Mauritanie en septembre 2026, le mis en cause les aurait purement et simplement abandonnés sur place avant de disparaître dans la nature avec leur argent.



Livrés à eux-mêmes et désabusés, les candidats ont fini par alerter les autorités pour obtenir assistance et signaler leur bourreau. Après son interpellation, le chef d'antenne de la DNLT de Saint-Louis a été saisi de l'affaire.



Abda Ba a été mis à sa disposition pour la suite de l'enquête et répondre des faits d'escroquerie au convoyage et de mise en danger de la vie d'autrui.