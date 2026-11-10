Centrafrique: les avocats de cinq activistes détenus depuis mi-octobre alertent sur leur santé



Les cinq acteurs de la société civile arrêtés sont Quentin Ngouando, coordonnateur du mouvement I Gwé, Élysée Nguémalé, de l’Observatoire pour la gouvernance démocratique en Centrafrique, Steve Bendo, Barry Mardios et Igor Mokpem.



Leurs avocats alertent sur la dégradation de leur état de santé. Élysée Nguémalé souffrirait de fortes douleurs lombaires. Barry Mardios, atteint de tuberculose, aurait été placé à l’isolement depuis le 9 novembre.



Les conseils dénoncent également des conditions de détention difficiles, notamment le manque de lumière et d’hygiène dans les locaux de la Compagnie nationale de sécurité (CNS), avant leur placement sous mandat de dépôt à la prison militaire du camp de Roux.



Poursuivis pour troubles à l’ordre public et incitation à la désobéissance civile

Sur le plan judiciaire, les cinq hommes sont poursuivis notamment pour troubles à l’ordre public et incitation à la désobéissance civile.



Leur arrestation est vivement dénoncée par des organisations de défense des droits humains et des responsables de l’opposition, qui réclament leur libération.



De leur côté, les autorités évoquent des liens présumés avec des responsables politiques et des groupes armés, ainsi qu'un projet de renversement du pouvoir. Des accusations contestées par les mis en cause.



Un procès est donc nécessaire pour faire toute la lumière sur cette affaire. Mais aucune date n’a encore été officiellement annoncée.