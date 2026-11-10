«Nous avons eu six catastrophes en six ans»: à la COP31, le Népal demande justice

Lorsque le « tsunami des montagnes » a dévalé dans la vallée, la maison de famille de Dikshya Subedi a été emportée par les flots : « Mon oncle, ma tante et mon frère étaient là. Ils ont vu leur maison emportée par cette crue éclair, ils étaient à juste deux ou trois minutes de là. Heureusement, tous les membres de notre famille sont sains et saufs », témoigne la jeune femme.



À la Conférence des Nations unies sur le climat (COP31) qui s'est ouverte ce lundi 9 novembre en Turquie, les trois représentants de la délégation du Népal ont la mine grave devant la poignée de journalistes venue les écouter.



À 8h37 le 26 août dernier, une méga-avalanche de roches et de pierres causée par l’effondrement d'un glacier et du pan d’une montagne, dans le massif du Langtang Lirung, déferle à 188 km/h dans une vallée et parcourt un total de 200 kilomètres. Bilan : au moins 1455 morts et 5285 disparus, selon le dernier décompte encore provisoire. Après 40 jours de recherches, les disparus commencent à être considérés comme morts.



Le changement climatique à l’œuvre

Environ 15 000 personnes ont été affectées par le drame dans de nombreux districts, précise le responsable de l’Autorité nationale chargée de la gestion et de la prévention des risques, Dharam Raj Uprety, qui explique que « le Népal n'est cependant pas le seul pays à avoir été touché par cette catastrophe ». « Trente-quatre pays » au total ont perdu parfois plusieurs dizaines de ressortissants dans une région très prisée pour ses grands treks, rappelle-t-il : l'Inde, la Chine, les États-Unis, la Malaisie, l'Australie, la Lettonie, le Royaume-Uni, le Canada... Alors face au changement climatique, « on doit penser ensemble, planifier ensemble et agir ensemble », reprend ce dernier.



Selon les scientifiques, notamment les spécialistes du World Weather Attribution, le réchauffement climatique a joué un rôle important dans la méga-avalanche survenue au Népal cette année. La fonte des glaces, ciment des montagnes, s’accélère à une vitesse vertigineuse et met en péril les populations des massifs.

