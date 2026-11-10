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RDC: en Ituri, les violences menacent les populations et la lutte contre Ebola

En Ituri, dans le territoire de Djugu, les violences armées menacent à la fois les populations civiles et la lutte contre Ebola. Le coordonnateur humanitaire par intérim des Nations unies en RDC, Alain Akpadji, tire la sonnette d’alarme après de nouveaux affrontements signalés depuis dimanche 8 novembre dans la zone de santé de Fataki. L’insécurité perturbe également les opérations humanitaires et sanitaires. Une situation particulièrement préoccupante dans une province qui concentre près de 70 % des cas confirmés d’Ebola.



RDC: en Ituri, les violences menacent les populations et la lutte contre Ebola
La situation sécuritaire compromet désormais les opérations d'assistance dans cette partie de l'Ituri. Selon le Bureau de la coordination des Affaires humanitaires des Nations unies, une mission d'évaluation humanitaire, qui était en cours dans la zone, a dû être suspendue en raison de l'insécurité. Autre conséquence : les restrictions de mouvement imposées aux acteurs humanitaires depuis la fin du mois d'octobre compliquent davantage l'accès aux populations vulnérables.
 
Le site de Plaine Savo, situé près de Fataki, accueille à lui seul plus de 76 000 personnes déplacées. C'est à proximité de ce site que les affrontements du 8 novembre entre groupes armés ont fait au moins cinq blessés parmi les civils. Des tirs ont également été signalés dans la cité de Fataki, à environ 25 kilomètres de là.
 
Pour Alain Akpadji, coordonnateur humanitaire par intérim des Nations unies en RDC, il est urgent que toutes les parties respectent le droit international humanitaire, protègent les civils et garantissent la sécurité ainsi que la liberté de mouvement des personnels humanitaires et sanitaires. L'enjeu est aussi sanitaire.
 
L'Ituri, qui compte plus d'un million de déplacés, représente environ 70 % des cas confirmés d'Ebola en RDC. L'accès rapide et sans entrave des équipes de riposte est donc essentiel pour protéger les populations et sauver des vies.
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RFI

Mardi 10 Novembre 2026 - 12:02


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