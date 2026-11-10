Riz brisé : le risque de restrictions en Inde accentue la pression sur les acheteurs ouest-africains

Grâce à une offre abondante et à des prix compétitifs, l’Inde occupe une place majeure dans l’approvisionnement de plusieurs pays africains. Ses décisions commerciales constituent donc un enjeu important pour les marchés du continent.



L’Inde pourrait-elle refermer un marché rouvert depuis moins de deux ans ? Selon une enquête de la firme d’analyse Platts publiée le 6 novembre dernier, plusieurs exportateurs anticipent une intervention du gouvernement sur les ventes de riz blanc 100% brisé. Cette possibilité aurait été évoquée lors d’une réunion le 4 novembre d’après un opérateur qui a requis l’anonymat.



Les éventuelles modalités d’une telle politique — contingent, taxe, suspension ou protection des contrats déjà conclus — restent encore inconnues et pour l’heure, aucune notification officielle n’a été publiée par le ministère du Commerce.



Mais cette perspective s’inscrirait dans un contexte où les brisures sont déjà disputées localement par les distilleries d’éthanol, les fabricants d’aliments pour animaux et les clients étrangers.



Selon des données du ministère de la Consommation, reprises par le média local Kalinga TV, le prix de gros national des brisures atteignait 3 036 roupies (32,4 $) le quintal le 2 novembre, contre 2 883 roupies (30,8 $) le 10 octobre. Cette hausse de 5,3% en trois semaines alimente les préoccupations des utilisateurs locaux.



Le programme d’incorporation d’éthanol dans les carburants constitue aussi un facteur central. Les distilleries utilisent notamment du maïs, du riz et des brisures, qu’elles peuvent acheter sur le marché libre ou recevoir des stocks publics de la Food Corporation of India (FCI). Elles concurrencent ainsi les fabricants d’aliments pour volailles et les exportateurs pour certaines céréales.



Les inquiétudes agricoles renforcent cette tension. S&P Global Energy CERA prévoit une production indienne de 146 millions de tonnes de riz en 2026/2027, en baisse de 8 millions sur un an, notamment sous l’effet d’El Niño.



Une exposition ouest-africaine inégale



Une éventuelle restriction indienne interviendrait sur un marché déjà sous tension. Selon l’USDA, la Chine avait importé 1,4 million de tonnes de riz brisé pendant les sept premiers mois de 2026, notamment pour l’alimentation animale. Les Philippines contribuent également à la demande.



Les acheteurs ouest-africains concernés affrontent ainsi une double concurrence : celle des utilisateurs indiens, susceptibles d’être privilégiés en cas de restriction, et celle des clients asiatiques. Le risque tient autant au renchérissement des cargaisons et à l’imprévisibilité des achats qu’à leur disponibilité.



L’exposition reste inégale dans la région. Au Burkina Faso, par exemple, les consommateurs privilégient surtout le riz à 25% de brisures et le riz étuvé alors qu’au Mali, les qualités contenant entre 25% et 30% de brisures représenteraient environ 70% de la consommation.



Le Sénégal reste particulièrement exposé au marché des brisures, mais ses approvisionnements sont diversifiés. Selon les données d’UN Comtrade, il en a importé 1,39 million de tonnes en 2025, pour 536,3 millions $. L’Inde en fournissait 399 057 tonnes, soit 28,7% des volumes, devant la Thaïlande, le Pakistan et le Brésil.



Une restriction indienne toucherait donc un fournisseur majeur, sans interrompre l’ensemble des achats sénégalais. Cette diversification offre une marge de manœuvre, sans garantir des volumes immédiatement disponibles à prix équivalents.



Le précédent de 2022 montre aussi l’importance du levier diplomatique. Le 8 septembre de ladite année, New Delhi avait interdit les exportations de riz brisé. Après cette mesure, le Sénégal et la Gambie avaient obtenu, en mars 2023, des autorisations exceptionnelles portant respectivement sur 250 000 et 100 000 tonnes. Ces dérogations avaient desserré la contrainte sans rétablir un accès prévisible au marché puisque l’interdiction n’a été levée qu’en mars 2025.