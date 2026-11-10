Excédent commercial chinois: la barre des 1000 milliards de dollars dépassée

Plus d’un milliard de dollars par jour : c’est ce que la Chine engrange, en moyenne, d’excédent commercial avec l’Union européenne depuis janvier 2026. Au total, 310 milliards de dollars sur dix mois, soit près de 29 % de plus que l’an dernier, malgré les efforts des 27 pays membres de l'Union européenne pour inverser la tendance.



Le commerce extérieur continue de s'imposer comme un moteur de l'économie chinoise, notamment grâce à l'explosion de la demande pour les produits liés à l'intelligence artificielle et dans le domaine de la voiture électrique.



Sur le seul mois d’octobre 2026, les exportations chinoises ont bondi de 35,2 % sur un an, à 412,3 milliards de dollars. Les importations ont elles aussi nettement augmenté (+41,6 %, à 307,1 milliards), mais sans permettre d'empêcher le creusement du déficit. Parmi les exportations, 54,58 milliards sont allés vers l'Union européenne en octobre, Les exportations chinoises vers les Etats-Unis ont elle aussi bondi en octobre, de 32,9 % à 46,4 milliards, malgré le contexte de guerre tarifaire lancée par le président américain Donald Trump. Celui-ci doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet de l'Apec (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) la semaine prochaine à Shenzhen, dans le sud de la Chine. Une réunion tripartite avec le dirigeant russe Vladimir Poutine est également envisagée.



L'année dernière, en 2025, la barre des 1 000 milliards de dollars d'excédent commercial n'avait été atteinte qu'en novembre l'année dernière. Et l'excédent commercial s'était conclu sur un record de 1 200 milliards de dollars à la fin de l'année.