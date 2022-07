Afrique du Sud: un célèbre ranger du parc Kruger abattu devant son domicile

Figure de documentaires et de reportages, médaillé pour son travail, Anton Mzimba a été tué après 25 ans de service. Il était le responsable de la sécurité dans la réserve privée de Timbavati dans le parc Kruger au nord de l'Afrique du Sud. Si le motif de son assassinat n'est pas connu, Anton Mzimba se savait menacé à cause de son engagement. Son meurtre souligne les risques encourus par ces défenseurs de la vie sauvage.



« Celui que je crains le plus, c'est l'homme », disait-il. Le ranger avait pourtant passé sa vie à côtoyer lions et éléphants. Mais ce sont bien des hommes, au nombre de trois, qui l'ont abattu devant chez lui et ont tiré sur sa femme.



Anton Mzimba savait qu'il risquait sa vie. Il se définissait lui-même comme un héros de la vie sauvage. Ce ranger n'a cessé d'alerter sur l'intensification du braconnage, en particulier des cornes de rhinocéros. En 2021, 450 rhinocéros ont été tués en Afrique du Sud, en hausse de 13% par rapport à 2020.



Menacés ou soudoyés

Parce qu'ils sont des obstacles sur le chemin des braconniers, les rangers sont menacés ou soudoyés pour faciliter le trafic. « Le meurtre d'Anton Mzimba souligne les dangers quotidiens auxquels font face les rangers pour protéger notre nature », a réagi la ministre sud-africaine de l'environnement. Au Royaume-Uni, le prince William a salué le courage du ranger qu'il connaissait.



Entre juin 2021 et aujourd'hui, une centaine de rangers ont perdu la vie en Afrique, beaucoup d'entre eux dans des homicides.