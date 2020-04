Afrique: les criquets et le Covid-19 sont des facteurs aggravants de la crise alimentaire

La Corne de l'Afrique continue de combattre une invasion de criquets pèlerins sans précédent. Ces insectes voraces ravagent des centaines de milliers d'hectares depuis décembre dernier et font basculer des millions de personnes dans l'insécurité alimentaire. La pandémie mondiale du Covid-19 pourrait bien aggraver la situation. Cyril Ferrand, coordinateur de l'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), pour les programmes de résilience en Afrique de l'Est, est notre invité.