AfroBasket 2025 : Le Cameroun écarte l’Égypte et se qualifie en demi-finales

Les “Lions Indomptables” ont livré une prestation maîtrisée, prenant largement le dessus sur les Pharaons (95-68).

Avec ce succès, le Cameroun rejoint le dernier carré et croisera en demi-finale le vainqueur du duel entre l’Angola et le Cap-Vert.

Le Cameroun a décroché son ticket pour les demi-finales de l’AfroBasket 2025 en s’imposant face à l’Égypte, pourtant annoncée comme l’une des favorites du tournoi.