Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

AfroBasket 2025 : Le Cameroun écarte l’Égypte et se qualifie en demi-finales



AfroBasket 2025 : Le Cameroun écarte l’Égypte et se qualifie en demi-finales
Le Cameroun a décroché son ticket pour les demi-finales de l’AfroBasket 2025 en s’imposant face à l’Égypte, pourtant annoncée comme l’une des favorites du tournoi.
 
Les “Lions Indomptables” ont livré une prestation maîtrisée, prenant largement le dessus sur les Pharaons (95-68).
 
Avec ce succès, le Cameroun rejoint le dernier carré et croisera en demi-finale le vainqueur du duel entre l’Angola et le Cap-Vert.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Jeudi 21 Août 2025 - 19:56


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter