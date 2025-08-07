AfroBasket 2025 – Youssou Ndoye et Tacko Fall sont forfaits !

À moins d’une semaine du coup d’envoi de l’Afrobasket masculin, prévu du 12 au 24 août 2025 en Angola, l’équipe nationale du Sénégal devra composer sans deux pivots très attendus. Tacko Fall et Youssou Ndoye ont déclaré forfait pour la compétition.



Déjà attendu lors de la dernière édition à Kigali, Tacko Fall n’avait pu répondre à l’appel en raison de « problèmes administratifs ». Cette fois, c’est une blessure au genou qui éloigne le géant sénégalais des parquets informe Le Quotidien. Un nouveau coup dur pour les Lions, qui comptaient sur sa taille et sa présence défensive dans la raquette.



Youssou Ndoye, autre pivot confirmé, ne sera pas non plus de l’aventure angolaise. Les raisons de son forfait (nature de la blessure) n’ont pas été détaillées, mais son absence constitue une perte notable dans le secteur intérieur de l’équipe.



Tous deux étaient également absents ce jeudi matin à la cérémonie officielle de remise du drapeau national, organisée au stade Léopold Sédar Senghor, en prélude au départ de la délégation sénégalaise.



Le sélectionneur et son staff devront donc revoir leurs plans, en misant sur de nouvelles options pour tenter d’atteindre l’objectif fixé pour cet Afrobasket : remporter le trophée continental.