Afrobarometer : "La proportion de Sénégalais qui se déclarent « assez satisfaits » ou « très satisfaits » du fonctionnement de la démocratie dans le pays a fortement diminué, passant de 64% en 2014 à 48% en 2022".

Afrobarometer, un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui

produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains, relatives à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie, donne son avis sur la situation qui prévaut au Sénégal et qui est marquée par le vote de la proposition de loi portant report de l'élection présidentielle 2024. Selon le réseau, parmi les 39 pays sondés en 2021/2023, "le Sénégal enregistre la troisième plus grande proportion de citoyens préférant la démocratie à tout autre système politique. "le Sénégal enregistre le troisième plus fort soutien à la démocratie (84%), bien au-dessus de la moyenne continentale de 66%", informe Afrobarometer dans un communiqué.



Afrobarometer informe que : " la proportion de Sénégalais qui se déclarent « assez satisfaits » ou « très satisfaits » du fonctionnement de la démocratie dans le pays a fortement diminué, passant de 64% en 2014 à 48% en 2022".



Le réseau de renseigner que : "Plus de la moitié (53%) des citoyens déclarent que le pays est moins démocratique aujourd’hui qu’il ne l’était il y a cinq ans".



Le sondage fait savoir, selon la même source que : "les trois quarts (76%) des Sénégalais affirment que leur président doit toujours obéir aux lois et aux décisions de justice, même s’il pense qu’elles sont erronées".



"Mais, souligne-t-elle, une majorité (57%) d’entre eux déclarent qu’en fait le président ignore « souvent » ou« toujours » les lois et les décisions de justice – soit plus de quatre fois la proportion de personnes qui pensaient ainsi en 2013 (13%)".



Les enquêtes d’Afrobarometer montrent que : "La décision du Président Macky Sall de reporter l’élection présidentielle au Sénégal s’inscrit dans le contexte d’un solide soutien populaire à la démocratie, mais d’un mécontentement croissant quant au fonctionnement de celle-ci dans le pays".