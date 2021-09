Afrobasket 2021 : Présentation des demi-finales

Après 31 matchs joués, le tournoi continental entre dans sa dernière ligne droite, avec seulement ces quatre nations encore en course pour décrocher le titre. Lesquels de ces quatre pays disputeront la grande finale dimanche ?







FIBA.basketball a décidé de vous présenter quelques éléments qui pourraient vous aider à élaborer votre réponse.



Toutes ces quatre équipes ont participé à une demi-finale de cette compétition au cours des cinq dernières éditions (2009, 2011, 2013, 2015 et 2017), mais seules deux d'entre elles ont atteint la finale : la Tunisie, en 2011 et 2017, et la Côte d'Ivoire, en 2009.



Quatre anciens ou actuels joueurs de la NBA seront engagés dans ces demi-finales.



Le Sénégalais Gorgui Dieng a récemment signé avec les Atlanta Hawks ; l'Ivoirien Matt Costello est brièvement passé par les San Antonio Spurs ; le Tunisien Salah Mejri a évolué durant trois saisons aux Dallas Mavericks ; le Capverdien Walter Tavares a porté le maillot des Atlanta Hawks et des Cleveland Cavaliers.



Le Cap-Vert est l'unique demi-finaliste à avoir perdu un match dans le tournoi. Après avoir battu l'Angola en prolongation lors de sa première rencontre du Groupe A, le Cap-Vert s'est incliné contre la République démocratique du Congo.



L'arrière du Cap-Vert Jeff Xavier admet que cette défaite « est peut-être due à un excès de confiance de notre part après notre succès contre l'Angola. »



Le Cap-Vert a bouclé la phase de groupes avec un bilan de 3-1, tandis que la Tunisie (4-0) n'a pas connu la défaite.



La dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, le Cap-Vert s'est imposé 71-52, dans le cadre de la phase de groupes du FIBA AfroBasket 2009 à Tripoli (Libye).



Jeff Xavier tentant de percer la défense tunisienne le 5 août 2009 en Libye



À l'époque, Xavier avait été le meilleur marqueur de la partie avec 20 points. Salah Mejri, Mokhtar Ghyaza et Makram Ben Romdhane - excellents depuis le début de la compétition à Kigali - lançaient leur carrière internationale et ils n'avaient eu que peu d'impact sur le rendement de leur équipe, finalement 3e du tournoi.



Aux côtés de Xavier en Libye, il y avait Fidel Mendonca, ainsi que les frères Ivan et Joel Almeida. Le Cap-Vert avait pris le 13e rang de l'événement à 16 nations.



Salah Mejri



Nous voici en 2021, et les différences entre ces deux formations présentes à Kigali sont plutôt petites.



Le Cap-Vert abordera cette demi-finale avec l'envie d'empêcher la Tunisie de défendre le titre conquis en 2017.



Cependant, la Tunisie ambitionne de devenir la première équipe à gagner deux sacres continentaux consécutifs depuis l'Angola en 2009.



Anciens coéquipiers au Real Madrid, Salah Mejri (Tunisie/2.17m) et Walter 'Edy' Tavares (Cap-Vert/2.20m) vont offrir un superbe duel sous les paniers, ce d'autant qu'ils sont tous deux en forme depuis le début de la semaine. « Je me réjouis de relever ce défi. Il est plus grand que moi, mais nous nous ressemblons beaucoup », dit Mejri.



Que disent les statistiques ?



Points marqués par match :

Cap-Vert (77) vs Tunisie (79)



Points encaissés par match :

Cap-Vert (72) vs Tunisie (61)



Assists par match :

Cap-Vert (20) vs Tunisie (22)



Ballons perdus par match :

Cap-Vert (22) vs Tunisie (17)



Points inscrits par le banc par match :

Cap-Vert (18) vs Tunisie (20)



Les duels clés :

Walter 'Edy' Tavares vs Salah Mejri

Jeff Xavier vs Michael Roll

Joel Almeida vs Omar Abada



Ce match risque de se décider sur de petits détails.



Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont atteint les demi-finales sans perdre le moindre match. Les deux équipes pratiquent un basket solide, divertissant et compétitif.



La Côte d'Ivoire a pris part à une demi-finale du FIBA AfroBasket pour la dernière fois en 2009, avec à la clé une place en finale (perdue contre l'Angola).



Lors de leurs deux dernières confrontations, dans le cadre des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2019, la Côte d'Ivoire et le Sénégal en ont chacun remportée une.



En juin 2018, le Sénégal a battu la Côte d'Ivoire (66-61) lors du second tour du Groupe D à Dakar. Quatre mois plus tôt, à Maputo, c'est la Côte d'Ivoire qui s'était imposée (67-60) au premier tour des Éliminatoires Zone Afrique pour la Coupe du Monde FIBA 2019



Le Sénégal s'est hissé dans le dernier carré de la compétition lors des trois dernières éditions du tournoi continental (2013, 2015 et 2017), mais il n'est pas parvenu à faire mieux qu'une troisième place (en 2013 et en 2017).



Le Sénégal aligne une équipe expérimentée, il possède des coachs - Boniface Ndong et DeSagana Diop - qui ont participé au FIBA AfroBasket encore en 2009, il détient une très talentueuse nouvelle génération de joueurs emmenée par Brancou Badio et Ibrahima Faye, et Gorgui Dieng continue d'étonner : que peut-il lui arriver ?



Les Sénégalais devront se défaire d'une sélection ivoirienne qui n'a plus perdu de match officiel sur le continent africain depuis le 14 septembre 2018, date de sa défaite contre le Nigeria (84-73) à Lagos, à l'occasion des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2019.



Depuis, les Ivoiriens ont enchaîné 15 succès de rang, notamment 5 dans ces mêmes Éliminatoires. Ils ont ensuite remporté leurs 6 matchs des Éliminatoires du FIBA AfroBasket 2021 et leurs 4 premiers de la compétition organisée à Kigali.







L'intégration de Matt Costello se passe à merveille, Vafessa Fofana, Guy Edi et Souleyman Diabate évoluent à leur meilleur niveau. Le ciel semble être la limite pour les Ivoiriens.



Que disent les statistiques ?



Points marqués par match :

Côte d'Ivoire (88) vs Sénégal (93)



Points encaissés par match :

Côte d'Ivoire (64) vs Sénégal (67)



Assists par match :

Côte d'Ivoire (25) vs Sénégal (24)



Ballons perdus par match :

Côte d'Ivoire (18) vs Sénégal (17)



Points inscrits par le banc par match :

Côte d'Ivoire (35) vs Sénégal (37)



Les duels clés :

Matt Costello vs Gorgui Dieng

Souleyman Diabate vs Brancou Badio

Vafessa Fofana vs Ibrahima Faye