Afrobasket 2021 : le Sénégal se console avec le bronze

Le Sénégal s’est adjugé hier dimanche la troisième place de l’Afrobasket aux dépens du Cap-Vert 86-73.

Le Sénégal et le Cap-Vert avaient été battus samedi par la Côte-d’Ivoire et la Tunisie respectivement, pour le compte des demi-finales.



Les hommes de Boniface se sont rattrapés en renversant le Cap-Vert pour s’adjuger la troisième place de la 30ème édition de l’Afrobasket. Les « Lions » peuvent se consoler avec la médaille de bronze. L’équipe Nationale de Basket du Sénégal compte 17 médailles et rejoint l’Angola sur la 2e marche du podium au même nombre de médailles à l’Afrobasket.



Le Sénégal compte désormais 5 médailles d’or, 6 en argent et 6 en bronze. A noter que le titre échappe aux "Lions" depuis 1997.