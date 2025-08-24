Afrobasket 2025 : Brancou Badio dans le cinq majeur et auréolé de titres individuels

Troisième de l’Afrobasket 2025 avec le Sénégal, le capitaine Brancou Badio repart de la compétition avec plusieurs distinctions individuelles.
Le meneur des “Lions” a confirmé son statut de cadre dans ce tournoi en terminant meilleur scoreur du tournoi avec 139 points. Sa précision derrière l’arc lui a également valu le trophée de meilleur tireur à trois points.
Ses performances remarquées lui ont ouvert les portes du cinq majeur de la compétition, une reconnaissance qui illustre son poids dans le jeu sénégalais et africain.
À seulement 26 ans, Brancou Badio s’affirme plus que jamais comme l’un des plus grands talents de sa génération sur le continent.
