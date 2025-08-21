Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Afrobasket 2025 : L’Angola dompte le Cap-Vert et rejoint le Cameroun en demi-finale



Afrobasket 2025 : L’Angola dompte le Cap-Vert et rejoint le Cameroun en demi-finale
Dans un quart de finale haletant de l’Afrobasket 2025, l’Angola a pris le meilleur sur le Cap-Vert (90-80). Poussés par leur public, les Palancas Negras ont dû puiser dans leurs ressources pour décrocher une victoire de caractère.
 
Grâce à ce succès, l’Angola rejoint le dernier carré aux côtés du Sénégal, du Mali et du Cameroun. 
 
Les demi-finales sont programmées pour le samedi 23 août 2025 : le Sénégal croisera le Mali à 15h00 GMT, tandis que le pays hôte, l’Angola, défiera le Cameroun à 18h00 GMT.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Jeudi 21 Août 2025 - 23:24


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter