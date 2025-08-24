Afrobasket 2025 : l’Angola domine le Mali et s’offre un 12ᵉ titre

L’Angola s’est offert une nouvelle couronne continentale. Pays hôte de l’Afrobasket 2025, les Palancas Negras ont largement dominé le Mali en finale (70-43), ce dimanche 24 août, devant leur public.
Imposants dans tous les compartiments du jeu, les Angolais décrochent ainsi le 12ᵉ titre de leur histoire.
En face, les “Aigles” du Mali, complètement dépassés, devront encore patienter avant de soulever leur premier trophée continental.
