Afrobasket U18 (Garçons) : l’aventure des « Lionceaux » s’arrête en quarts

Le Sénégal avait réussi la passe de trois en survolant la poule A de l’Afrobasket U18. Les « Lionceaux » avaient battu l’Algérie, le Bénin et Madagascar, pays hôte. Les protégés du coach Parfait Adjivon se sont qualifiés en quart de finale avec l’ambition de reconquérir le titre continental, qu’ils n’ont plus soulevé depuis 2012 au Mozambique.



Mais, l’Angola s’est avéré un obstacle infranchissable. L’aventure des « Lionceaux » s’arrêtent en quarts. Le Sénégal s’est incliné devant l’Angola (64-67). Un revers amer qui élimine les « Lionceaux » de cette campagne malgache.



Sénégal / Algérie, en match de classement

Les « Lionceaux » vont disputer les matchs de classement (5ème, 8ème places). Le Sénégal affronte ce vendredi, l’Algérie. Dans l’autre duel, le Bénin croise la Guinée.



Dans l’autre quart de finale, l’Egypte a battu l’Algérie (58-50). Madagascar, le Mali, l’Angola et l’Egypte sont qualifiés pour les demies.



Affiches demi-finales

vendredi 12 août 2022

14h30 Mali / Madagascar

17h00 Angola / Egypte



5ème et 8ème places

9h30 Bénin / Guinée

12h00 Sénégal / Algérie