Premier League : Liverpool chute face à Bournemouth (3-2)

Liverpool a été battu par Bournemouth (3-2) pour le compte de la 23e journée de Premier League, ce samedi. Une rencontre qui a bien mal démarré pour les Reds, qui se sont rapidement retrouvés menés 2-0 après des buts d'Evanilson (26e) et d'Alejandro Jimenez (33e).



Les protégés d'Arne Slot se sont tout de même relancés juste avant la pause grâce à un but de Virgil Van Dijk sur corner (45e+1)



La remontée des Reds a été confirmé grâce à un nouveau coup franc de Dominik Szoboszlai en fin de match (80e). Il s'agit du deuxième coup franc de la semaine pour le Hongrois, lui qui avait déjà fait trembler les filets de l'OM de la sorte en Ligue des champions.



Malgré tous ces efforts, Liverpool a une nouvelle fois craqué dans les ultimes secondes de la rencontre. Au bout d'une action très confuse, l'ancien toulousain Amine Adli est venu crucifier les Reds (90e+5) pour offrir les trois points aux Cherries.



Après ce revers, Liverpool reste sur cinq matches de suite sans victoire en Premier League et pointe à la quatrième place du classement. Les Reds sont sous la menace de Manchester United et Chelsea qui jouent ce dimanche.

