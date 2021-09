Afrobasket féminin 2021 : Egypte-Sénégal, choc décisif pour les quarts ce lundi

Ce lundi, le Sénégal affronte l’Egypte pour son dernier match de groupe. La bande à Mame Marie Sy a montré un jeu offensif plaisant lors de sa première sortie, samedi contre la Guinée (100-31). Les Egyptiennes ont fait comme les « Lionnes », elles ont réussi à marquer plus que les sénégalaises (102 points).



La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à l’Afrobasket 2019, où les « Lionnes » avaient dominé largement les pharaonnes 85-47. Selon « Stades », les trois premières rencontres des deux équipes à cette messe du basket avaient également tourné à l’avantage des « Lionnes » : 93-61 en 2017 ; 84-72 en 2015 et 100-69 en 2013.



L’enjeu de cette confrontation sera bien sûr la première place du groupe C, qualificative directement en quarts de finale. L’équipe classée deuxième de cette poule rencontre en 8èmes de finale le troisième de la poule D, composée de la Tunisie, du Mali et la Côte d’Ivoire.