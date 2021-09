Afrobasket féminin 2021 : Entrée en matière réussie pour le Mali, le Cameroun et le Nigeria

Le Mali, troisième en 2019, est ensuite devenu la seconde équipe à marquer au moins 100 points. La sélection dirigée par le coach Joaquin Brizuela a facilement gagné contre la Tunisie (101-39).



Djeneba N'Diaye a montré la voie à suivre en cumulant 18 points, 5 assists et 6 ballons récupérés, finissant la rencontre avec une évaluation de +22.



Victorieuses du FIBA Women's AfroBasket 2007, les Maliennes ont mené d'un bout à l'autre de la partie, ne donnant aucune chance d'espérer un retour aux Tunisiennes.







Le trio composé de Sika Kone, Assetou Traore et Mariam Coulibaly a combiné pour 40 points. Kone a réalisé un double-double avec 14 points et 11 rebonds. Traore a ajouté 14 points et 6 rebonds, tandis que Coulibaly a compilé 12 points et 6 rebonds dans ce premier match du Groupe D.



Dans le troisième match de cette première journée, le Cameroun a d'abord souffert face au Kenya (39-33 à la mi-temps), avant de passer l'épaule au retour des vestiaires (74-50).



Marina Paule Ewodo a été la Camerounaise la plus en vue avec 16 points, 7 rebonds et une évaluation de +21. Dulcy Fankam a été remarquable des deux côtés du terrain, terminant la rencontre avec 15 points et 11 rebonds, alors que Marguerite Effa a justifié sa présence dans l'effectif en scorant 12 points et prenant 6 rebonds.







En clôture, le Nigeria, champion en titre, s'est sorti victorieusement du test proposé par le Mozambique. Les quadruples championnes continentales ont toutefois dû s'employer pour s'imposer 67-50 dans le premier match du Groupe B.



Ezinne Kalu, MVP de la dernière édition, a démontré une nouvelle fois pourquoi elle était considérée comme l'une des meilleures distributrices d'Afrique, concluant la partie avec 17 points, 4 rebonds et 5 assists. La capitaine Adaora Elonu l'a bien aidée avec 13 points et 7 rebonds, permettant au Nigeria de décrocher un succès précieux.