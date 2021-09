Afrobasket féminin: Tapha Gaye mise sur la jeunesse pour remporter le tournoi

Le processus de rajeunissement de l'équipe nationale féminine de basket du Sénégal entamé depuis l’Afrobasket 2019 continue. C’est sur cette lancée que le sélectionneur des « Lionnes » a composé son groupe pour Yaoundé.



« La Direction technique veut construire dans la durée et renouveler les équipes nationales. Ces processus de rajeunissement se poursuit après les U19 filles et 7 garçons qui ont disputé les Afrobasket en Egypte. On veut travailler dans la durée et donner la chance aux jeunes. Les anciennes ont beaucoup donné au pays, mais c’est en renouvelant notre effectif et en encadrant les jeunes qu’on pourra y parvenir. J’ai confiance qu’on fera un bon tournoi », a Moustapha Gaye lors de la publication de la liste des 12 joueuses pour l’Afrobasket féminin.



Sur cette liste, sept joueuses vont disputer leur premier Afrobasket. Il s’agit de Maty Fall, Couna Ndao, Yaye Irma Dieme, Ndèye Fatou Ndiaye , Sokhna Fatou Sylla, Madjiguène Sène et Anne Francoise Diouf.



L'Afrobasket féminin est prévu du 17 au 26 septembre au Cameroun. Les "Lionnes" joueront leur premier match contre la Guinée, le 18 septembre, à 12h00 au Palais des Sports de Yaoundé.