Afrobasket féminin: le Sénégal éliminé par une grande équipe du Nigéria (73-63)

Yacine Diop et les siennes n’ont toujours pas la recette pour battre le Nigéria. Le Sénégal est éliminé après une défaite 73-63 contre les D-Tigers qui ont été plus fortes sur le plan physique et mental.



Dominées toute la rencontre, les « Lionnes » se sont quand même battues pour tomber les armes à la main. Elles vont disputer la petite finale contre le pays organisateur demain samedi.



Le Nigéria va disputer la finale de l’Afrobasket dimanche contre le Mali.