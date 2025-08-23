Afrobasket masculin 2025 : Le Sénégal tombe face au Mali et rate la finale

Le Sénégal a été battu par le Mali (87-80) en demi-finale de l’Afrobasket 2025, manquant ainsi l’occasion de se hisser en finale. Un véritable coup dur pour le sélectionneur DeSagana Diop et ses hommes, qui voient leurs ambitions stoppées à ce stade de la compétition.
Les “Lions” n’ont jamais réellement réussi à imposer leur jeu. Brancou Badio, étincelant en quart de finale face au Nigeria avec 32 points, a été limité à 15 unités cette fois-ci. Jean Jacques Boissy s’est illustré comme meilleur marqueur sénégalais avec 19 points, sans pour autant suffire à inverser la tendance.
Le Sénégal tentera de sauver l’honneur ce dimanche lors du match pour la troisième place, face au perdant de l’autre demi-finale entre le Cameroun et l’Angola.
