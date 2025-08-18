Réseau social
Afrobasket masculin 2025 : le Mali bat la Guinée et affrontera la Côte d’Ivoire en quarts



Le Mali s’est imposé face à la Guinée ce lundi lors des barrages pour les quarts de finale de l’Afrobasket 2025. Les “Aigles” ont battu le Sily national 70-67 au terme d’un match très disputé.
 
En quarts de finale, les Maliens affronteront la Côte d’Ivoire mercredi 20 août à 15h00 GMT.
 
Moussa Ndongo

Lundi 18 Août 2025 - 20:01


