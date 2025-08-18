Afrobasket masculin 2025 : le Sénégal bat le Soudan du Sud et file en quarts

Le capitaine Brancou Badio a brillé avec une performance impressionnante de 31 points.

En quarts de finale, le Sénégal affrontera le Nigeria mercredi 20 août à 18h00 GMT.

Le Sénégal a dominé le Soudan du Sud ce lundi lors des barrages pour les quarts de finale de l’Afrobasket 2025. Les “Lions” se sont imposés 78-65 face aux Bright Stars, dans un match parfaitement contrôlé par les hommes du coach Desagana Diop.