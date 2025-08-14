Afrobasket masculin 2025 : le Sénégal s’incline face à l’Égypte (91-77)

Le Sénégal s’est incliné face à l’Égypte (91-77) ce jeudi lors de la deuxième journée de l’Afrobasket 2025. Les “Lions”, privés de Gora Camara dès le début du match, sorti sur blessure après seulement quatre minutes, ont peiné dans le secteur intérieur.
Avec cette défaite, le Sénégal cède la première place du groupe D à l’Égypte. Pour terminer la phase de groupes sur une note positive et conserver ses chances de qualification pour les quarts de finale, les “Lions” devront se reprendre face au Mali, samedi 16 août à 13h30 GMT, qui s’était imposé plus tôt dans la journée contre l’Ouganda.
