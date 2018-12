Âgée de 25 ans, la maman des jumelles siamoises livre les difficultés de sa grossesse

La séparation avec succès des deux soeurs siamoises, faite par les professeurs Gabriel Ndoye, chef de service chirurgie et Marie Diop Ndoye du service anesthésie de l'hôpital Albert Royer, la semaine dernière, avait fait le tour du monde. La maman des jumelles siamoises Sophie et Adja, dont l'une à rendu l'âme dimanche, raconte les difficultés durant sa grossesse dans Les Echos.



Vivant à Touba avant de rejoindre sa famille à Guédiawaye à Dakar, à deux mois de grossesse, Ndiémé Aissatou Niang se faisait suivre dans une clinique de la Place. Issue d'une famille modeste, même si les moyens financiers peuvent souvent faire défaut, la maman affirme avoir pu compter sur le soutien de sa famille.



"Nous ne sommes certes pas nantis, mais j'ai toujours pu compter à chaque fois, sur l'appui de ma famille qui n'a ménagé aucun effort pour mon bien-être. C'est grâce à ce soutien aussi bien que sur le plan émotionnel et financier que j'ai pu surmonter toutes les difficultés qui étaient liées à la grossesse", a-t-elle confié.



Qu'en est-il du papa de ses jumelles ?, la dame n'a pas voulu se prononcer sur le sujet, appelant les gens à respecter cette décision. Une hypertension, d'atroces maux de tête, un inconfort au niveau des côtes, voila quelques difficultés vécues par Ndiémé Aissatou Niang durant sa grossesse.



Elle affirme avoir su dès la première échographie qu'elle attendait des jumelles, mais pas qu'elles étaient siamoises. Elle ne s'est rendue compte qu'après leur naissance. Comment a-t-elle accueilli la nouvelle ? Alhandoulilah, a répondu Ndiémé Aissatou Niang qui a remercié les professeurs Gabriel Ndoye et Marie Diop Ndoye.