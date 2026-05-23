Retour à la Cité Keur Gorgui : Ousmane Sonko accueilli par une foule en liesse

Les premières images d’Ousmane Sonko à la Cité Keur Gorgui après son limogeage ont rapidement enflammé les réseaux sociaux.



L’ancien Premier ministre a regagné son domicile sous les acclamations d’une foule compacte venue lui témoigner son soutien.



Vêtu d’un blouson noir, le leader de Pastef–Les Patriotes est descendu de son véhicule pour saluer ses partisans, affichant un léger sourire face à cette mobilisation populaire.



Dans une ambiance survoltée, la voiture d’Ousmane Sonko a eu du mal à se frayer un passage jusqu’à son domicile en raison de l’importante affluence à la Cité Keur Gorgui.