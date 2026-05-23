Retour à la Cité Keur Gorgui : Ousmane Sonko accueilli par une foule en liesse

Les premières images d’Ousmane Sonko à la Cité Keur Gorgui après son limogeage ont rapidement enflammé les réseaux sociaux.
L’ancien Premier ministre a regagné son domicile sous les acclamations d’une foule compacte venue lui témoigner son soutien.
Vêtu d’un blouson noir, le leader de Pastef–Les Patriotes est descendu de son véhicule pour saluer ses partisans, affichant un léger sourire face à cette mobilisation populaire.
Dans une ambiance survoltée, la voiture d’Ousmane Sonko a eu du mal à se frayer un passage jusqu’à son domicile en raison de l’importante affluence à la Cité Keur Gorgui.
L’ancien Premier ministre a regagné son domicile sous les acclamations d’une foule compacte venue lui témoigner son soutien.
Vêtu d’un blouson noir, le leader de Pastef–Les Patriotes est descendu de son véhicule pour saluer ses partisans, affichant un léger sourire face à cette mobilisation populaire.
Dans une ambiance survoltée, la voiture d’Ousmane Sonko a eu du mal à se frayer un passage jusqu’à son domicile en raison de l’importante affluence à la Cité Keur Gorgui.
Autres articles
-
Limogeage d’Ousmane Sonko : Pastef lui rend hommage et se tourne vers son congrès du 6 juin
-
Limogeage d’Ousmane Sonko : une foule immense se mobilise à la Cité Keur Gorgui pour lui apporter son soutien
-
Limogeage d'Ousmane Sonko : de Waly Diouf Bodian à Mame Diarra Fam, les déclarations des partisans entre indignation et fidélité
-
Limogé par Diomaye : Ousmane Sonko réagit sur Facebook et se dit soulagé
-
Après son limogeage, Ousmane Sonko réagit : « Alhamdoulillah, ce soir je dormirai le cœur léger »