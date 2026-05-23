Limogeage d’Ousmane Sonko : Pastef lui rend hommage et se tourne vers son congrès du 6 juin

Le parti Pastef a réagi au limogeage d’Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre. Dans un communiqué, Pastef Les Patriotes rend hommage au « travail remarquable » accompli par l’ancien chef du gouvernement et son équipe, saluant « la rigueur, le patriotisme et un sens profond de l’intérêt général ».



Le parti affirme que « son leadership, sa vision et son engagement au service du peuple sénégalais ont constitué une étape fondatrice de notre révolution citoyenne ».



Tournés résolument vers l’avenir, les Patriotes se préparent avec détermination à leur congrès prévu le 6 juin 2026.



Pastef réaffirme son « engagement total et indéfectible à préserver le Projet et les idéaux pour lesquels les Sénégalais se sont prononcés lors des scrutins de mars et novembre 2024, et à demeurer fidèle aux aspirations légitimes du peuple ».



Le parti conclut : « Les défis qui nous attendent sont nombreux. Notre cap, lui, reste inchangé : défendre la souveraineté, le patriotisme, l’idéal de l’unité africaine et servir, en toutes circonstances, les intérêts essentiels du peuple sénégalais ».