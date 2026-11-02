Agression à Thiaroye Azur – La police a interpellé deux agresseurs à la charrette après l'attaque violente de deux jeunes

Le commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap-Mbao (banlieue dakaroise) a tiré au clair une violente agression survenue le vingt-six octobre deux mille vingt-six à hauteur de l'usine des Industries chimiques du Sénégal à Thiaroye Azur. Deux individus ont pris d'assaut deux jeunes usagers de la route et de la plage qui ont immortalisé des souvenirs à bord de leurs motos.



Selon les éléments de l’enquête préliminaire, les victimes M. Diallo et C. Diop se sont rassemblées aux abords des installations industrielles vers dix-neuf heures après une journée de détente. Un groupe d'individus à bord d'une charrette a surgi à vive allure et l'un des assaillants a arraché le téléphone portable de C. Diop. La tentative des victimes de récupérer le bien a provoqué une escalade de violence. Un agresseur a asséné un coup au visage de C. Diop, tandis que Mohamed Diallo a reçu un coup de gourdin à la tête alors qu'il s'est porté au secours de son camarade.



La gravité de la blessure a entraîné la perte de connaissance immédiate de Mohamed Diallo. Les services médicaux ont évacué le jeune homme en urgence vers l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Le certificat médical a consigné une fracture-embarrure de l'os pariétal ainsi qu'un traumatisme crânien accompagnés d'une incapacité temporaire de travail de quarante-cinq jours. La victime a subi une intervention chirurgicale crânienne délicate alors que son pronostic vital a été engagé.



Les recoupements et les témoignages recueillis par les enquêteurs ont permis de localiser les suspects au garage des charretiers du quartier Gouye Gua à Diamaguène. La brigade de recherches a interpellé le mécanicien F. Ndao et le charretier L. Fall le vingt-huit octobre deux mille vingt-six. Le parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye a reçu les deux mis en cause avant de les placer sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence, usage d'arme contondante et coups et blessures volontaires ».