Agression à Thiaroye Azur – La police a interpellé deux agresseurs à la charrette après l'attaque violente de deux jeunes

Le commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap-Mbao (banlieue dakaroise) a tiré au clair une violente agression survenue le vingt-six octobre deux mille vingt-six à hauteur de l'usine des Industries chimiques du Sénégal à Thiaroye Azur. Deux individus ont pris d'assaut deux jeunes usagers de la route et de la plage qui ont immortalisé des souvenirs à bord de leurs motos.
Selon les éléments de l’enquête préliminaire, les victimes M. Diallo et C. Diop se sont rassemblées aux abords des installations industrielles vers dix-neuf heures après une journée de détente. Un groupe d'individus à bord d'une charrette a surgi à vive allure et l'un des assaillants a arraché le téléphone portable de C. Diop. La tentative des victimes de récupérer le bien a provoqué une escalade de violence. Un agresseur a asséné un coup au visage de C. Diop, tandis que Mohamed Diallo a reçu un coup de gourdin à la tête alors qu'il s'est porté au secours de son camarade.
La gravité de la blessure a entraîné la perte de connaissance immédiate de Mohamed Diallo. Les services médicaux ont évacué le jeune homme en urgence vers l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Le certificat médical a consigné une fracture-embarrure de l'os pariétal ainsi qu'un traumatisme crânien accompagnés d'une incapacité temporaire de travail de quarante-cinq jours. La victime a subi une intervention chirurgicale crânienne délicate alors que son pronostic vital a été engagé.
Les recoupements et les témoignages recueillis par les enquêteurs ont permis de localiser les suspects au garage des charretiers du quartier Gouye Gua à Diamaguène. La brigade de recherches a interpellé le mécanicien F. Ndao et le charretier L. Fall le vingt-huit octobre deux mille vingt-six. Le parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye a reçu les deux mis en cause avant de les placer sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence, usage d'arme contondante et coups et blessures volontaires ».
Selon les éléments de l’enquête préliminaire, les victimes M. Diallo et C. Diop se sont rassemblées aux abords des installations industrielles vers dix-neuf heures après une journée de détente. Un groupe d'individus à bord d'une charrette a surgi à vive allure et l'un des assaillants a arraché le téléphone portable de C. Diop. La tentative des victimes de récupérer le bien a provoqué une escalade de violence. Un agresseur a asséné un coup au visage de C. Diop, tandis que Mohamed Diallo a reçu un coup de gourdin à la tête alors qu'il s'est porté au secours de son camarade.
La gravité de la blessure a entraîné la perte de connaissance immédiate de Mohamed Diallo. Les services médicaux ont évacué le jeune homme en urgence vers l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Le certificat médical a consigné une fracture-embarrure de l'os pariétal ainsi qu'un traumatisme crânien accompagnés d'une incapacité temporaire de travail de quarante-cinq jours. La victime a subi une intervention chirurgicale crânienne délicate alors que son pronostic vital a été engagé.
Les recoupements et les témoignages recueillis par les enquêteurs ont permis de localiser les suspects au garage des charretiers du quartier Gouye Gua à Diamaguène. La brigade de recherches a interpellé le mécanicien F. Ndao et le charretier L. Fall le vingt-huit octobre deux mille vingt-six. Le parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye a reçu les deux mis en cause avant de les placer sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence, usage d'arme contondante et coups et blessures volontaires ».
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