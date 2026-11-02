Wushu aux JOJ : le Sénégalais Mahib Amar a obtenu la note de huit virgule huit cent soixante-treize en taijiquan

Le jeune athlète sénégalais Mahib Amar est entré en lice lors des épreuves de wushu programmées dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. Aligné dans la discipline du taijiquan à l'éventail, le représentant national a récolté une évaluation globale de huit virgule huit cent soixante-treize points à l'issue de son passage.



Le sportif sénégalais s'est félicité des progrès enregistrés sur le tapis de compétition au terme de sa prestation. Mahib Amar a exprimé sa volonté d'atteindre les tours suivants du tournoi et a affiché son ambition de décrocher une médaille olympique sous les couleurs du Sénégal.