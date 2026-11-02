JOJ : le Kazakhstan, la Slovaquie et l’Allemagne ont raflé les médailles d'or au judo

Le Centre des expositions de Diamniadio a abrité ce lundi les épreuves de judo dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. Le Kazakhstan, la Slovaquie et l'Allemagne ont décroché les trois médailles d'or mises en jeu lors de cette journée de compétition.



Dans la catégorie des moins de cinquante-deux kilos dames, la judokate du Kazakhstan Fatima Supygaliyeva est montée sur la première marche du podium après sa victoire en finale contre la Portugaise Sophia Gaspar. La Slovaque Vivien Vadovica a obtenu la médaille de bronze après son succès face à la Gambienne Alima Jobe, aux côtés de la Moldave Alexandra Chiron également médaillée de bronze.



Chez les hommes, le Slovaque Maks Cebulu s'est adjugé le titre dans la catégorie des moins de quatre-vingt-un kilos grâce à sa victoire contre l'Iranien Sobhan Hakimi. Les médailles de bronze de cette catégorie sont revenues à l'Égyptien Aly Elramby et au Bulgare Ivan Nikochevo.



La troisième finale du jour a vu le triomphe de l'Allemande Jolina Reinhold chez les moins de soixante-trois kilos dames. La combattante a dominé l'Indienne Darjado Khushba Rajakbhai en moins de cinquante secondes. Cette journée a fait suite aux épreuves de dimanche où l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'Ukraine ont gagné l'or, tandis que le Sénégalais Matar Diop a offert au pays hôte sa première médaille en décrochant le bronze chez les moins de soixante-six kilos.