Trafic de migrants à Saint-Louis : les candidats ont versé jusqu'à cinq cent mille francs CFA avant l'intervention des forces de l'ordre

La brigade territoriale de Saint-Louis et la brigade de recherches ont mené une opération conjointe ce deux novembre deux mille vingt-six à Ndiébène Gandiole (Nord-ouest/Saint-Louis). Les forces de l'ordre ont interpellé vingt-quatre candidats au départ vers l'Espagne ainsi qu'un complice dans une habitation isolée de la localité de Mboubène.



Les investigations des enquêteurs ont révélé que le groupe s'est rassemblé dans cet endroit depuis le vingt-neuf octobre deux mille vingt-six. L'ensemble des personnes arrêtées s'est avéré originaire de la commune de Kafountine située dans le département de Bignona. Le groupe a préparé un voyage par voie maritime à destination des côtes espagnoles.



Lors des interrogatoires menés par les gendarmes, les candidats ont affirmé avoir versé des montants compris entre quatre cent cinquante mille francs CFA et cinq cent mille francs CFA auprès du convoyeur. L'organisateur de ce voyage a élu domicile dans le quartier de Santhiaba et a fait l'objet d'une recherche active par les services de gendarmerie. Le complice trouvé sur les lieux de l'interpellation a rejoint les locaux de la gendarmerie pour les besoins de la procédure judiciaire.