Sanctions commerciales : les États-Unis ont retiré l'Afrique du Sud et le Rwanda du programme d'exonération douanière AGOA

L'accord commercial African Growth and Opportunity Act a retiré l'accès sans droits de douane aux exportations sud-africaines et rwandaises vers les États-Unis. Le représentant américain au Commerce Jamieson Greer a rendu publique cette sanction de la Maison Blanche à travers un communiqué officiel, en fixant la prise d'effet de la mesure au premier janvier prochain.
Cette exclusion du programme d'échanges selon l’AFP, a touché de plein fouet des secteurs d'exportation majeurs sur le continent. Boitshoko Ntshabele, directeur général de l'association des producteurs d'agrumes d'Afrique australe, a dénoncé les retombées de cette décision et a affirmé qu'elle a porté « un coup sérieux à l'industrie » avant d'ajouter que « l'ensemble de la chaîne de valeur, de part et d'autre de l'Atlantique, est menacée ». L'Afrique du Sud a perdu ainsi ses exonérations tarifaires pour ses fruits et ses véhicules sur le marché nord-américain.
Pour justifier le retrait de ces deux pays partenaires, le représentant Jamieson Greer a expliqué dans son texte officiel que « en se basant sur la revue annuelle, le président Trump a estimé que les gouvernements du Rwanda et de l'Afrique du Sud ont pris part à des pratiques qui ne respectent pas les critères d'éligibilité à l'AGOA ». Washington a reproché à Pretoria des entraves au commerce et des atteintes à ses intérêts de sécurité, tandis que des griefs sur l'État de droit et le soutien accusé au groupe armé M23 en République démocratique du Congo ont pesé sur Kigali.
Cette exclusion du programme d'échanges selon l’AFP, a touché de plein fouet des secteurs d'exportation majeurs sur le continent. Boitshoko Ntshabele, directeur général de l'association des producteurs d'agrumes d'Afrique australe, a dénoncé les retombées de cette décision et a affirmé qu'elle a porté « un coup sérieux à l'industrie » avant d'ajouter que « l'ensemble de la chaîne de valeur, de part et d'autre de l'Atlantique, est menacée ». L'Afrique du Sud a perdu ainsi ses exonérations tarifaires pour ses fruits et ses véhicules sur le marché nord-américain.
Pour justifier le retrait de ces deux pays partenaires, le représentant Jamieson Greer a expliqué dans son texte officiel que « en se basant sur la revue annuelle, le président Trump a estimé que les gouvernements du Rwanda et de l'Afrique du Sud ont pris part à des pratiques qui ne respectent pas les critères d'éligibilité à l'AGOA ». Washington a reproché à Pretoria des entraves au commerce et des atteintes à ses intérêts de sécurité, tandis que des griefs sur l'État de droit et le soutien accusé au groupe armé M23 en République démocratique du Congo ont pesé sur Kigali.
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