Sanctions commerciales : les États-Unis ont retiré l'Afrique du Sud et le Rwanda du programme d'exonération douanière AGOA

L'accord commercial African Growth and Opportunity Act a retiré l'accès sans droits de douane aux exportations sud-africaines et rwandaises vers les États-Unis. Le représentant américain au Commerce Jamieson Greer a rendu publique cette sanction de la Maison Blanche à travers un communiqué officiel, en fixant la prise d'effet de la mesure au premier janvier prochain.



Cette exclusion du programme d'échanges selon l’AFP, a touché de plein fouet des secteurs d'exportation majeurs sur le continent. Boitshoko Ntshabele, directeur général de l'association des producteurs d'agrumes d'Afrique australe, a dénoncé les retombées de cette décision et a affirmé qu'elle a porté « un coup sérieux à l'industrie » avant d'ajouter que « l'ensemble de la chaîne de valeur, de part et d'autre de l'Atlantique, est menacée ». L'Afrique du Sud a perdu ainsi ses exonérations tarifaires pour ses fruits et ses véhicules sur le marché nord-américain.



Pour justifier le retrait de ces deux pays partenaires, le représentant Jamieson Greer a expliqué dans son texte officiel que « en se basant sur la revue annuelle, le président Trump a estimé que les gouvernements du Rwanda et de l'Afrique du Sud ont pris part à des pratiques qui ne respectent pas les critères d'éligibilité à l'AGOA ». Washington a reproché à Pretoria des entraves au commerce et des atteintes à ses intérêts de sécurité, tandis que des griefs sur l'État de droit et le soutien accusé au groupe armé M23 en République démocratique du Congo ont pesé sur Kigali.