Agression d’un enseignant à Ziguinchor : l’Intersyndicale décrète une grève totale ce lundi

Sidy Goudiaby, un enseignant de l’école élémentaire de Belfort ( dans le sud du Sénégal), a été violemment agressé par un jeune du quartier alors qu’il dispensait un cours de renforcement pour les élèves de CM2. L'incident survenu le vendredi 21 mars 2025, a fait réagir l'intersyndicale des enseignants de Ziguinchor. L'organisation a décidé de boycotter les cours ce lundi 24 mars.



Dans un communiqué publié dimanche 23 mars, elle annonce une grève totale pour le lundi 24 mars. Face à cet acte jugé « inacceptable » et « d’une gravité extrême », l'intersyndicale prévoit une mobilisation à la Bourse du travail, où une déclaration sera faite pour exiger des mesures concrètes de protection des enseignants.



Les syndicats réclament une réaction immédiate des autorités académiques et administratives afin que justice soit rendue et que des dispositifs efficaces soient mis en place pour garantir la sécurité du personnel éducatif. « Enseigner dans la dignité et la sécurité est un droit inaliénable », rappelle l’Intersyndicale, appelant l’ensemble des enseignants à se mobiliser et à suivre scrupuleusement le mot d’ordre de grève.