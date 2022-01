Agression d'une sage-femme à Sédhiou : And Gueusseum entre dans un colère noire

Les syndicats du secteur de la santé regroupés au sein du mouvement AND GUEUSSEUM condamnent avec la dernière énergie "l'agression sauvage" dont est victime Clarice Sylva, Sage-femme d'état de la maternité du poste de santé de Diana Malari (Sédhiou) dans la nuit du 10 Janvier 2022 à 23h dans son logement de fonction. Elle a été agressée par des accompagnants de malade en désespoir de cause parce que Clarice elle-même opérée à l'œil gauche et couchée était incapable d'offrir les soins exigés par ses assaillants.



AND GUEUSSEUM rappelle pour déplorer "la récurrence de ces actes barbares dont la première remonte à 2004 et pour cible le Camarade Massamba Mbaye ICP de Dembo Coly (plus de 50% des activités de soins de la ville à l'époque) ce qui avait poussé le SUTSAS à fermer le poste de santé dix mois durant (de janvier à octobre 2004) privant les populations de soins".



Le mouvement précise, dans un communiqué que : "N'eut été la médiation du Pr Balla Moussa Daffé naguère Maire de Sédhiou assortie d'engagements sérieux à respecter, le poste serait encore fermé pour longtemps".



Il poursuit : "La deuxième victime en 2021 en la personne de Rokhaya Gueye Sage-femme grièvement tabassée par un Kankourang pendant qu'elle se rendait une réunion de la région médicale de Sédhiou avait été invitée à pardonner dans une rencontre avec les bourreaux, le SUTSAS et des notables, organisée par le Médecin Chef de région sous l'égide de l'actuel maire avec l'assentiment du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale".



Considérant la récurrence de ces ignobles violences sans suite, And Gusseum interpelle "le gouvernement sur l'urgente nécessité et l’obligation de mettre un terme à ces faits nonobstant les autres saccages en mars 2021 des logements du Médecin Chef de la région et du district de Sédhiou ou la tentative de viol commis par des malfrats au poste de santé de Fadial entre autres et informe du dépôt imminent d'une plainte contre les agresseurs".



Enfin AND GUEUSSEUM manifeste "sa solidarité à la Sage-Femme d'Etat Clarice Sylva, aux camarades de Sédhiou et en appelle à la mobilisation pour les éventuels mots d'ordre en guise d'avertissement et de riposte car trop c'est trop !"