Agression de Guy Marius Sagna à Lomé : AFRIKAJOM Center condamne et demande l’ouverture d’une enquête judiciaire

AFRIKAJOM Center à travers un communiqué parvenu à PressAfrik, ce lundi 30 septembre, a condamné « sans réserve » l’agression du député Guy Marius Sagna à Lomé dans le cadre d’une mission togolaise auprès de ses collègues de l’opposition. Cette organisation de la société civile dirigée par Alioune Tine exprime son soutien à l’activiste et appelle les autorités togolaises à ouvrir « une enquête judiciaire » sur cette affaire.



« AFRIKAJOM Center a été informé par Tournons La Page Togo de l'agression sauvage de l'Honorable Député sénégalais et du parlement de la CEDEAO… Ses collègues les députés de l'opposition togolaise Kafui Adjamagbo et Targon ont été eux aussi sauvagement agressés », lit-on dans le communiqué.



Cependant, la plateforme dirigée par Alioune Tine « condamne sans réserve ces brutalités exercées sur la personne de l'honorable député Guy Marius SAGNA ».



Par ailleurs, l’organisation de la société civile, appelle les « autorités togolaises à ouvrir immédiatement une enquête judiciaire afin d'identifier et de punir les responsables de ces actes criminels ».



Dans ce même sillage, AFRIKAJOM Center exprime son « soutien, sa solidarité et sa sympathie à l'honorable député Guy Marius Sagna et à ses collègues togolais ».



Pour conclure, AFRIKAJOM Center invite les « citoyens sénégalais à n'exercer aucune forme de représailles auprès de nos frères togolais présents au Sénégal » qui ne sont en rien responsables de cet acte ignoble ».