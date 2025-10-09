Agression de la vice-consule Sophie Diatta Ndiaye : Pastef Milan appelle à l’ouverture d’une enquête

La section Pastef-Milan a réagi, dans une déclaration rendue publique hier, mercredi, à l’agression de Sophie Diatta Ndiaye, Vice-consul du Sénégal à Milan et responsable du parti. Dans ce texte, le mouvement des patriotes de Milan exprime sa « vive indignation » et condamne avec la plus grande fermeté cet acte.



Dans sa déclaration, Pastef-Milan souligne que cette agression n'est pas un fait isolé, mais s'inscrit dans une « longue liste d'humiliations et de pressions quotidiennes » subies par la diplomate « depuis plusieurs mois » au sein d'un environnement marqué par des pratiques contraires à l'éthique, à la justice et à l'intérêt général.



Le parti affirme que le seul « tort » de Madame Ndiaye est d'être engagée sur la voie du « Jubb, Jubbal, Jubanti » et d'avoir cherché à assainir la gestion du Consulat en éradiquant les « pratiques malsaines » qui affecteraient le service public consulaire.



En conséquence, Pastef-Milan exige que les autorités étatiques et diplomatiques sénégalaises prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et la dignité de la Vice-Consul. Le parti réclame également « l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante et transparente » afin de situer les « responsabilités et de sanctionner les auteurs et complices de ces dérives sans complaisance ».



La section milanaise de Pastef conclut en réaffirmant son « engagement total pour la défense de la vérité, de la justice et de la bonne gouvernance, assurant « qu'aucune intimidation ne saurait détourner les « patriotes sincères » de leur mission de servir le peuple dans la dignité et la transparence ».



