Agression mortelle de l’Américain Bassirou Cissé à Koalack : une forte délégation de l’Ambassade des Etats-Unis sur les lieux

Une forte délégation de l’Ambassade des Etats-Unis au Sénégal s’est rendue à Kaolack, ce jeudi matin, suite à l’agression mortelle de Bassirou Cissé, un Sénégalais d’origine américaine. La victime, âgée de 20 ans, a succombé à ses blessures mercredi à l’hôpital El Hadji Ibrahima Niass.



La délégation s’est d’abord rendue au bloc opératoire de l’hôpital pour s’enquérir de l’état de santé du père de la victime, Abdou Cissé, actuellement dans un état critique. Selon la Rfm, elle est actuellement dans la morgue pour voir le corps sans vie de la victime.



Selon l’hôpital, le jeune Américain a reçu un coup à la tête à l’aide d’une arme blanche. Il a en a reçu beaucoup au niveau de la face et au niveau de la tête. Le crâne a été fendu et il y a une issue derrière dans le crâne. Ce qui a créé un pneumo-encéphale. Pour le père, il souffre d’un trauma-encéphalique bénin, ont informé les médecins de l'établissement hospitalier.



Pour rappel, des malfrats, armés de coupe-coupe, de pistolets et d’autres armes blanches, se sont introduits dans la maison Abdoul Aziz, sise dans la commune de Kahone. Alertés, Bassirou Cissé, son papa Abdoul Aziz ont tenté de s'opposer aux malfrats. Ils ont été grièvement blessés.



Ces Sénégalais de nationalité américaine ont quitté les Etats-Unis pour s’installer définitivement à Kaolack auprès de leur guide religieux Cheikh Al Islam Baye Niasse.