Agression sur l’axe Tamba-Bakel : un agent de Philip Morris agressé par des coupeurs de route décède après son audition par la police

Un agent de la société de tabac Philip Morris a été lâchement agressé par des coupeurs de route sur l'axe Tamba-Bakel, une ville du Sénégal oriental, située à proximité des frontières avec la Mauritanie et le Mali. Ibrahima Niang a succombé à ses blessures après avoir été entendu par la police.



Les faits remontent à lundi 3 février 2020 aux environs de 10 heures. Selon Le Témoin, les agresseurs, au nombre de trois (3), se sont attaqués à Ibrahima au moment où ce dernier faisait ses livraisons.



Le neveu de la victime, revient sur les faits. « Ils ont surpris et attaqué mon oncle par derrière alors qu'il avait garé sa voiture dont les pneus étaient crevés. Après avoir vidé ses poches qui ne contenaient que 30 000 Fcfa, les bandits lui ont donné un coup de couteau sur le bras. Ils lui ont intimé l'ordre d'ouvrir le coffre de la voiture qui contenait de la marchandise d'une valeur de 5 millions avant de lui asséner un coup de machette au niveau de la nuque », a-t-il raconté.



Poursuivant, il a ajouté, « mon oncle a été auditionné par la police après avoir pris les premiers soins. L’interrogatoire a longtemps duré ». Et, « Après cette longue audition, il a quitté les locaux de la police affaibli. Plus tard, il s'est plaint de maux de ventre et de difficultés respiratoires. Peu de temps après, il est décédé », a-t-il déploré.