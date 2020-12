Aïda Diallo dénonce les violations de ses droits par la gendarmerie de Mbour

Le veuve de Cheikh Béthio, Aïda Diallo n'est pas contente de la gendarmerie de Mbour. A travers une lettre signée par ses avocats Mes Bamba Cissé et Khoureysi Bâ, elle a dénoncé une violation de ses droits avant de prévenir la gendarmerie sur les événements.



Ces deux avocats ont attiré l'attention du Général haut commandant de la gendarmerie sur la situation qui prévaut dans la résidence de Cheikh Béthio. Nuitamment, « la gendarmerie de la localité se singularise par des interventions récurrentes ayant pour conséquence de porter atteinte délibérément à des libertés constitutionnelles telles que la liberté de célébrer le culte de son choix, le droit inaliénable de propriété ainsi que le caractère sacré de l'inviolabilité du domicile ».



Ces interventions sont à la « requête d'individus n'ayant du reste aucune légalité à agir, faute d'établissement à ce jour, d'un jugement d'hérédité arrêtant de façon définitive la liste des personnes aptes à succéder à feu Cheikh Béthio ».



Face à toutes ces restrictions et compte tenu des événements à venir, notamment la réunion prévue ce samedi, pour préparer la célébration annuelle de la rencontre entre Cheikh Béthio et Serigne Saliou, Aïda Diallo et ses coépouses mettent l'autorité de la gendarmerie devant leurs responsabilités.