Flambée du prix de l'oignon à Thiès : les producteurs pointent le coût du stockage

À Thiès, le prix de l’oignon local connaît une forte hausse, variant de 10 000 à 16 000 francs CFA le sac.
Le chargé de communication de l’Interprofession Oignon, Alain Ndiaye, a confié à la RFM que « cette hausse s’explique notamment par les difficultés rencontrées par les producteurs après une importante production enregistrée cette année dans le cadre du programme de souveraineté alimentaire ».
Une partie des récoltes n’ayant pas pu être écoulée à temps, des producteurs ont eu recours aux chambres froides pour conserver leurs stocks. La hausse des coûts de stockage se répercute ainsi sur le prix de l’oignon vendu sur les marchés.
Face à cette situation, producteurs et commerçants demandent à l’État de suspendre temporairement les importations afin de permettre l’écoulement des stocks locaux.
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