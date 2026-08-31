Football : Messi annonce sa retraite de la sélection d’Argentine et «jure» avoir «tout donné»

Dans une lettre émouvante adressée à ses compatriotes, Lionel Messi a annoncé ce lundi 31 août la fin de sa carrière avec la sélection argentine, après avoir porté les couleurs du pays au cours de ses 20 dernières années.



«Après ce temps qui s'est écoulé depuis la finale (de la Coupe du monde 2026), en y réfléchissant beaucoup, je veux annoncer à tous que je prends ma retraite de la Sélection… C'est une décision qui a fait mal et qui fait mal à l'âme, mais je comprends que c'est le moment», a écrit Lionel Messi, qui se dit «vidé» par cette décision.



«Je jure que j’ai tout donné…»



Vice-champion du monde en titre, l’Argentin a par ailleurs «juré» avoir tout donné pour hisser haut le drapeau de son pays. «Je vous jure que j'ai toujours tout donné, pas seulement ces dernières années où on a tout gagné, mais avant aussi, et je me suis toujours battu et j'ai tout donné pour ce maillot, pour vous donner des joies et faire en sorte que vous vous sentiez fiers d'être argentins à travers le football. Il reste peu de temps et des étapes se ferment, et celle-ci est une étape qui me fait très mal».



Malgré le fait qu’il se sente «déchiré», Lionel Messi a précisé avoir écrit sa lettre le 21 juillet 2026, soit deux jours après la finale de la Coupe du monde perdue face à l’Espagne (1-0). S’il a admis avoir hésité avant de la publier, il a soutenu qu’avec le décès de son père Jorge Messi le 07 août 2026,

Le père de Lionel Messi, Jorge Messi, est décédé le 7 août 2026 à l'âge de 68 ans, il est «encore plus convaincu» que c’est le moment de prendre sa retraite internationale, même s’il va continuer de jouer avec son club nord-américain de l’Inter Miami.



Avec l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi s'est bâti un palmarès légendaire composé de six titres majeurs et de jeunes. Après avoir débuté ses succès en sélection par des victoires à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2005 et aux Jeux Olympiques en 2008, il a mené l'équipe senior vers les sommets absolus en remportant la Copa América à deux reprises (2021, 2024), la Finalissima en 2022, et le sacre ultime lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il a néanmoins connu des revers après avoir perdu des finales de Copa America et deux finales de Coupe du monde (2014 au Brésil et 2026 aux USA).