Kédougou : Le fleuve Gambie atteint un niveau critique, la menace d'inondation se précise

Le niveau du fleuve Gambie connaît une forte hausse à Kédougou, dans le sud-est du Sénégal. En l’espace de 24 heures, le cours d’eau a augmenté de 63 centimètres, se rapprochant ainsi de son seuil d’alerte fixé à 7 mètres.



Le niveau est passé de 5,84 mètres dimanche à 6,47 mètres ce lundi 31 août 2026. Il ne reste donc plus que 53 centimètres avant d’atteindre le niveau d’alerte, selon les informations relayées par la RFM.



La hausse des eaux est également observée dans plusieurs autres stations. À Simenti, le niveau a progressé de 1,13 mètre pour atteindre 7,75 mètres. Une augmentation de 77 centimètres a été enregistrée à Diagry, tandis qu’à Bako, la hausse est de 30 centimètres.



À Thiokoye Est, le niveau relevé est par ailleurs supérieur de 3,92 mètres à celui enregistré à la même période l’année dernière.



Face à cette situation, les services hydrologiques sont en état de vigilance et ont appelé les populations vivant à proximité du fleuve à surveiller l’évolution des eaux et à faire preuve de prudence.