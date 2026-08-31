Salémata : le district enregistre son premier cas de diphtérie sur un enfant de huit ans



Dans la région de Kédougou, au sud-est du Sénégal, le district de Salémata a enregistré son premier cas de diphtérie. Il s’agit d’un enfant de huit ans, de sexe masculin, qui était pourtant à jour de ses vaccins.



«Nous sommes étonnés (car) c'est un enfant qui est complètement vacciné. Après avoir vérifié son carnet de vaccination, il a été pris en charge et actuellement même il est guéri. Les mesures qui ont été prises c'est de renforcer encore la surveillance épidémiologique à l'échelle départementale et de dépister tous les cas suspects qui viennent au niveau des points de des stations», a assuré Tamsir Ndiaye, médecin chef du district sanitaire de Salémata, au micro de la RFM.



Pour rappel, l’épidémie de diphtérie progresse actuellement au Sénégal, avec des dizaines de cas confirmés et au moins trois décès enregistrés. L'alerte épidémique a débuté fin juillet dans le sud-est du pays avant de s'étendre vers l'ouest et la région de Dakar.