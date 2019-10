Aida Diallo, vendeuse à la sauvette hier, leader aujourd'hui: des révélations explosives sur un audio whatsapp

Vendeuse à la sauvette hier, femme de pouvoir aujourd'hui. Aida Diallo a défrayé la chronique pendant et après le Magal. Guide ou cheffe des Thiantacounes, elle a été rendu célèbre par son défunt mari qui l'a révélé au public mais la célébration à sa manière du "Grand Magal de Touba" à Ngabou, à la périphérie de cité religieuse a été comme une tonnerre avec toutes les péripéties qui s'en sont suivies.



Une de ses cousines du nom de Titine Sow a profité de ce tohu-bohu pour faire des révélations détonantes sur Aida Diallo. PressAfrik s'est gardé de publier l'audio ou de relater certains détails.

​

D’emblée, Titine Sow donne raison à Aïda Diallo, "Cheikha de certains Thiantacones", lorsqu’elle dit que c’est feu Cheikh Béthio Thioune qui a fait d’elle, ce qu’elle est aujourd’hui : « Aida Diallo était vendeuse de crème glacée dans les allées du Score Sham, à Dakar. Il faut que les gens sachent qu’elle n’était rien du tout. Donc, si elle dit que Cheikh Béthio a fait d’elle, ce qu’elle est aujourd’hui, elle a bien raison ».



« Aïda Diallo était mariée à un talibé de Cheikh Béthio »



Titine Sow de poursuivre : « Aida Diallo était mariée à un commerçant, talibé de Cheikh Béthio Thioune, qui était établi au marché Colobane. Ce mariage était scellé par le guide des thiantacones lui-même. Mais, au bout de 7 mois, Aïda a accouché. Un fait qui a amené des problèmes au sein de la famille et nos grands-parents voulaient briser cette union. Car, certains disaient que Aïda Diallo était enceinte avant le mariage, d’autres soutenaient qu’elle avait eu cette grossesse lors de sa nuit de noce et qu’un bébé peut bien naître prématuré».



Elle ajoute «c’est ainsi que le Cheikh a voulu dissoudre le mariage, mais après, il a laissé tomber. Quelque temps après, le guide des thiantacones demande au mari de Aïda Diallo de venir vivre avec sa femme à Touba. Une proposition qui ne lui convenait pas, car il venait d'obtenir un travail dans les chantiers de la Sonatel. Juste après, le Cheikh aurait ainsi pu convaincre le supérieur pour obtenir l’affectation de son talibé et mari de Aïda Diallo à Touba».



« Une fois dans la cité religieuse, le couple commençait à battre de l’aile, à vivre dans des problèmes à cause du Cheikh. Ils se battaient régulièrement. Au bout de quelque temps, le Cheikh qui dit être celui qui avait scellé le mariage, décide de les séparer ».



À l'en croire, c'est après ce mariage que Aïda Diallo et Cheikh Béthio Thioune se sont mariés, même pas un mois, malgré le refus des grands-parents de la dame.



« Son véritable père est décédé dans un accident »



Titine Sow révèle par ailleurs, que l’homme qui parle dans les médias depuis l'affaire de la succession du guide des thiantacones, n’est pas le vrai père de Aïda Diallo, il est le demi-frère de son père biologique, renseigne-t-elle. Et de conclure : « Son véritable père, Yaram Diallo, est décédé au cours d’un accident ».