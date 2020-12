Aida Mbodj propose 6 mois de congés de maternité

La députée Aida Mbodj a plaidé samedi à l’Assemblée nationale devant Mariama Sarr, ministère de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, pour un prolongement du congé de maternité jusqu’à 6 mois.



« Madame la ministre, je vous invite avec votre collègue en charge du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, à mener une réflexion autour du cadre de protection de la famille notamment des enfants. Les femmes travailleuses sont confrontées à de multiples difficultés et sont fragiles après leur accouchement. Donc il est nécessaire, aujourd’hui, de leur donner un congé de 6 mois après l’accouchement. Parce que ce sont elles qui partent dans les hôpitaux pour les vaccinations. En plus de cela, elles allaitent », a suggéré la députée.



Poursuivant sa plaidoirie, l’ex-présidente du Conseil départemental de Bambey, estime que « la femme doit prendre soin de son enfant qui a besoin de l’affection de ses deux parents et d’où la nécessité d’accorder un congé au papa ». En plus, dit-elle, « l’allaitement exclusif pendant 6 mois recommandé par le corps médical pour développer les anticorps exige une présence continue de la maman à la maison».